Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 7253 sayılı kanun kapsamında Pinterest'in de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi.
Sayan, "Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı" dedi.
Bu şekilde Türkiye'deki vatandaşların dijital dünyadaki haklarının artık daha etkin korunacağını belirten Sayan, "Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek" diye yazdı. Sayan, şöyle devam etti:
- "1 Ekim 2020 itibariyle başlayan süreci hatırlayacak olursak, kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti. Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz.
1 Ekim 2020 itibariyle başlayan süreci hatırlayacak olursak, kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti.— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 9, 2021
Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz. pic.twitter.com/WeVYUcnTAC
- Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve süreci yöneten Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımı sunuyorum.
- Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı kanunu hayata geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı, destek veren STK ve basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun."
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