Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacak

Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 7253 sayılı kanun kapsamında Pinterest'in de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi.

Sayan, "Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı" dedi.

Bu şekilde Türkiye'deki vatandaşların dijital dünyadaki haklarının artık daha etkin korunacağını belirten Sayan, "Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek" diye yazdı. Sayan, şöyle devam etti:

"1 Ekim 2020 itibariyle başlayan süreci hatırlayacak olursak, kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti. Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz.

1 Ekim 2020 itibariyle başlayan süreci hatırlayacak olursak, kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti.



Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz. pic.twitter.com/WeVYUcnTAC — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 9, 2021