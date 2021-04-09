TikTok fenomeni Dilan Koç: İki gündür ölüm tehdidi alıyorum

Tiktok'ta binlerce takipçisi bulunan Dilan Koç, ölüm tehdidi aldığını duyurduğu bir video paylaştı ve sesinin duyurulması konusunda yardım istedi.

Babasının olmadığını söyleyen Koç, çektiği videoda "Benim babam yok, öldü doğru bana sahip çıkamaz ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum, öldükten sonra sesimi duymanıza gerek yok. Bana şimdi yardım edin lütfen" ifadelerini kullanarak takipçilerinden yardım istedi.

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'Ben öldükten sonra Dilan Koç ölümsüzdür demeyin'

Dilan Koç videoyu "Benim sesim olun, yanımda olun bu gönderimi paylaşın lütfen, ben öldükten sonra Dilan Koç ölümsüzdür demeyin, yardım edin" sözleriyle paylaştı.