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    Sabah yazarı Altınok: Ekranlarda hastaneden daha çok vakit geçiren hekimlerimize 3 haftalık tam kapanma verilmeli

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    Türkiye
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    Sabah yazarı Melih Altınok, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 'üç haftalık tam kapanma' öneren isimleri eleştirdi. Altınok, "Ekranlarda hastaneden daha çok vakit geçiren hekimlerimize 3 haftalık tam kapanma vermeli. TV'ye çıkmalarını yasaklamalı. Geçici olarak canım. Hem ne kaybederiz ki? İşe yaramazsa en fazla 'pardon' deriz" diye yazdı.

    Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 'Hekimlere 3 haftalık tam kapanma nasıl olur?' başlığıyla yayımlanan yazısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemleri değerlendirdi.

    "Evet, sonunda pandemiden korunmak için gerekli denilen en etkili silahla da ayağımızı sıktığımız anlaşılmış. Ben söylemiyorum. Önerdiği sıkı asayiş tedbirleriyle ünlenen profesör doktorlardan biri geçenlerde, günlük mesaisini doldurduğu TV programında anlatıyordu" diyen Altınok, şöyle devam etti:

    • "Meğer bir yıldır insanları eve kapatmak, 65 yaş üstünü ve 20 yaş altını hayattan izole etmek faydadan çok zarar getirmiş! Ama tabii yapacak bir şey yokmuş. Neticede bunlar hep bilim insanlarının, insanların sağlığını korumak maksadıyla siyasete tavsiye ettiği iyi niyetli tedbirlermiş. Hem zaten nereden bilebilirlermiş ki?

    'Tıpla alakası sayın hekimlerimizle kıyaslanamayacak kadar az olan bizler bile duyduk'

    • Kusura bakmasınlar ama söyleyen çoktu! Tıpla alakası sayın hekimlerimizle kıyaslanamayacak kadar az olan bizler bile duyduk. Hatta ekrana çıkmaktan takip etmeye vakit bulamamışlardır diye bu konudaki bilimsel araştırmaları gözlerine soktuk. İnsanları evlere kapatıp havasız, hareketsiz ve moralsiz bırakmanın bağışıklığı düşürdüğünü, zararlı olduğunu. Risk grubundakileri hastalığa açık hale getirdiğini. Örneğin, akciğer embolisinin en büyük nedeninin hareketsizlik olduğunu anlatan hekimlerin uyarılarını dillendirdik."

    'TV'ye çıkmalarını yasaklamalı'

    Altınok, "Üç haftalık tam kapanma şart" diyen isimleri eleştirdiği yazısında  "Neyse olan oldu diyeceğiz ama aynı hatada ısrar edip ömrümüzden daha da çalmaya devam edeceklerini biliyoruz. Baksanıza şimdi de üç haftalık tam kapanma şart diye söyleniyorlar. 'Ya tutarsa' diye üzerimizde her şeyi deneyen Bilim Kurulu'muz devreye girmeli" ifadesini kullandı. Altınok, şunları yazdı:

    • "Ekranlarda hastaneden daha çok vakit geçiren hekimlerimize 3 haftalık tam kapanma vermeli. TV'ye çıkmalarını yasaklamalı. Geçici olarak canım...Ya tutarsa diyerek. Hem ne kaybederiz ki? İşe yaramazsa en fazla 'pardon' deriz. Ekran gülü hekimlerimiz onu bile demiyor ya."
    Etiketler:
    bilim kurulu, Sabah gazetesi, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Melih Altınok
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