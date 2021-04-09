İki ABD gemisi haftaya Karadeniz'e geçiyor

ABD iki savaş gemisini haftaya Türkiye'ye gönderiyor. Gemilerin geçişi için Türkiye'ye bildirim yapıldı.

gelecek hafta 2 savaş gemisini Türkiye'ye gönderiyor. Gemilerin geçişi için Ankara'ya bildirim yapıldı. Gemilerin Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e geçiş yapacağı bildirildi.

Gemiler 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Tarafımıza Montrö Sozlesmesine Uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün onceden Diplomatik kanalladan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar" ifadelerini kullandı.