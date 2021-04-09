CHP İstanbul İl Yöneticisi Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

CHP İstanbul İl Yöneticisi Kemal Gülhan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayı Twitter hesabından duyuran Canan Kaftancıoğlu, "Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda 'oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş' diyordun Fazlasıyla bıraktın. Çok ama çok erken sevgili yoldaşım Kemal İstanbul örgütümüzün başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda “oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş” diyordun

Fazlasıyla bıraktın. Çok ama çok erken sevgili yoldaşım Kemal

İstanbul örgütümüzün başı sağolsun... pic.twitter.com/6gbkKGBAOB — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 9, 2021

​CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Doğuşcan Aydın Aygün de, "CHP İstanbul İl Yöneticimiz Kemal Gülhan, yakalandığı Covid-19 illeti nedeniyle Hakk’a yürümüştür. Kemal Ağabeyimizin devri daim, partililerimizin ve sevenlerinin başı sağolsun" dedi.

CHP İstanbul İl Yöneticimiz Kemal Gülhan, yakalandığı Covid-19 illeti nedeniyle Hakk’a yürümüştür. Kemal Ağabeyimizin devri daim, partililerimizin ve sevenlerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/jkbymxbZ8b — Av. Doğuşcan Aydın Aygün (@doguscanaygun) April 9, 2021

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