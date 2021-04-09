Habertürk yazarı Sarıkaya: Bilim Kurulu üyeleri konuşmaktan bıkmış, moral çöküntüsü içinde çıkış arıyor

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyriyle ilgili olarak kaleme aldığı yazısında bilim insanlarının, bir ay içinde 8 kat birden vaka sayısını artıran, ölüm oranlarında zirve yaptıran nedenin adını 'mutant çarpması' koyduğunu söyledi.

Aslında hepsinin de bu noktaya geleceği konusunda emin olduğunu belirten Sarıkaya, "Yakın geçmişte de bugünü net tarif etti. Gelinen nokta ise tam anlamıyla içinden çıkılması zor bir durum" dedi. Sarıkaya, muhalefet partileri dahil birçok kesimin Bilim Kurulu üyelerini eleştirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"O nedenle bir yandan muhalefet dahil bir çok kesimin şimşeklerini üzerine çeken Bilim Kurulu üyeleri konuşmaktan bıkmış, moral çöküntüsü içinde çıkış arıyor. Diğer yandan da sözlerinin yine dinlenmemiş olmasının yakınması içinde Karadenizlinin mezar taşına yazdığı cümleyi tekrarlıyor; Dedim dedim bak ne oldu?"

Sorunun temelinde ise tek başına 1 Mart'ta alınan serbestleşme kararının olmadığını belirten Sarıkaya, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın üç etkenin bir araya gelip vaka patlamasına neden olduğu görüşünü paylaştığını aktardı. Sarıkaya'ya göre Kara, şunları sıraladı: