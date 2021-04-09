17 yaşındaki Emine'yi öldüren zanlının yakalanması için özel ekip oluşturuldu

Elazığ'da, dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir barakada buluşan Emine Fulya Akçelebi ile erkek arkadaşı Salih Yılmaz Coşkun arasında henüz belirlenemeyen sebeple sözlü tartışma çıktı.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı iddiaya göre tartışmanın büyümesiyle Coşkun, üzerinde taşıdığı bıçakla Emine'ye saldırdı. Emine, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Coşkun ise arkadaşlarını telefonla arayıp, "Sevgilimi öldürdüm" dedi.

Salih Yılmaz'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hareketsiz yatan Emine Fulya Akçelebi'yi kontrol eden sağlık ekipleri, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Genç kızın cenazesi yarın Fevzi Çakmak Cemevi'nde cenaze namazı kılınarak merkeze bağlı Avcılı köyünde toprağa verilecek.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşan özel ekip, Emine'yi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Salih Yılmaz Coşkun'un yakalanması için başlattığı çalışma ise sürüyor.

Öte yandan baba Adem Akçelebi, olaydan önce saat 15.30 sıralarında kızı Emine ile telefonla görüştüğünü belirterek, "Kızım, kardeşiyle birlikte parka gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alamadık" dedi.