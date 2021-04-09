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    Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı

    Tokkal ailesinin katil zanlısından savunma: Ben ailemi öldüremem

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    Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında açılan davada Mehmet Şerif Boğa, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ilk savunmasını yaklaşık 50 dakikada tamamlayan katil zanlısı Boğa, "Ben kendi ailemi öldüremem. İlkay benim iş ortağım, ortağımı öldüremem" dedi.

    Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 29 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa, ilk kez hakim karşısına çıktı.

    Duruşma öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adliye çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından salonda hazır bulunan sanık Boğa iddialara karşı savunmasını yaptı.

    Mahkemede ilk savunmasını yaklaşık 50 dakikada tamamlayan katil zanlısı Boğa, cinayet suçlamasını kabul etmedi. Cinayetin işlendiği 15 Şubat akşamı evinden hiç çıkmadığını anlatan Boğa, şunları söyledi:

    "15 Şubat akşamı evdeydim. Sadece kısa bir süreliğine aşağı bodruma indim ve çocuğumla kar topu oynadım. Daha sonra eve girdim. İki akrabam geldi, onlarla birlikte oturduk. Gece de internetten film izledim. 16 Şubat günü de saat 11.00 gibi uyandım. Mardin’den gelen misafirler için alışveriş yaptım. Öğleden sonra İlkay ağabeyi aradım. Akşam için çaya davet edecektim ancak telefonu kapalıydı. Daha sonra Emel ablanın kızı Beyzanur aradı ve annesine ulaşamadığını söyledi. Emel ablanın eniştesi de aradı ve yeni taşındıkları evde doğal gazdan zehirlenmiş olabileceklerini söyledi. Çilingir arkadaşı alıp eve gittim. Çevre esnafa ve komşularına sordum. Kapıyı da defalarca çaldım ama açan olmadı. Emel ve İlkay’ın ayakkabıları kapının önündeydi. Polisi aradık, yakınlarının ihbara bulunasmı gerektiğini söylediler. Sonra Beyzanur polise ihbarda bulundu. Polis ve çilingir ile kapıyı açtığımızda İlkay ağabeyi yerde kanlar içinde gördüm. Orada fenalaşmışım. Daha sonra emniyete götürüldüm."

    'Görüntülerdeki kişi de ben değilim'

    Mahkeme heyetinin evininin bodrumunda bulunan ve Tokkal ailesiyle kan lekeleri eşleşen çorabı sorması üzerine konuşan sanık Boğa, şu ifadeleri kullandı:

    "Ben kendi ailemi öldüremem. İlkay benim iş ortağım, ortağımı öldüremem. Bulunan çorap benim ama çoraba o kanlar nasıl gelmiş bilmiyorum. Kamera görüntülerindeki yüzü kapalı kişi kimse oraya bırakmış. Biz ortaktık benim İlkay ağabeye 23 bin lira borcum var. Ayakkabılar da bana ait değil, görüntülerdeki kişi de ben değilim."

    Sanık Boğa’nın savunmasının ardından mahkeme heyeti tanıkları dinledi. Hediye Boğa, 15 Şubat akşamı eşi Mehmet Şerif Boğa’nın akrabasına gideceğini söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

    "Bizim evimiz dubleks eşim akrabasına gideceğini söyledi. Ben de üst kata çıktım ancak dışarı çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Daha sonra bir ara aşağı indiğimde evde yoktu. Gideceği akrabasını aradım, onların yanında değildi. Akrabaları bir saat sonra evimize geldi. Daha sonra da eşim geldi. O gün ve sonraki gün eşim gayet normaldi, herhangi bir anormallik görmedim."

    Tokkal ailesinin yakınları da sanık Boğa'nın ceza almasını istediklerini söyledi.

    Tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tanık beyanlarının ardından katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksiklerin tamamlanması için mayıs ayına erteledi.

    Etiketler:
    Cinayet, katil, Mehmet Şerif Boğa, Emel Tokkal, Çocuk, Eskişehir
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