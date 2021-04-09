Ukrayna lideri Zelenskiy, yarın Erdoğan’la görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yarın Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ofisinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “(Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy, cumartesi günü Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek ve İstanbul’da Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ile bir görüşme yapacak” dedi.

Kaynak, söz konusu ziyaret hakkında resmi açıklamanın da yakında yapılacağını belirtti.

Zelenskiy’in Türkiye ziyareti, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin yeniden arttığı bir döneme denk gelecek.

Ukrayna lideri, Türkiye ziyaretinin hemen öncesinde de ülkenin doğusundaki Donbass'a gidip cephe hattında askerlerle görüşmüştü.

Rusya, Ukrayna’da gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle güvenlik önlemi olarak askeri güçlerinin bir kısmını bu ülke ile sınırına konuşlandırmış durumda.

Kremlin yetkilileri, Ukrayna’nın doğusunda durumun yeniden bir iç savaşa dönüşmemesi konusunda uyarı yapıyor ve gerekmesi hâlinde buradaki Rusya vatandaşlarını korumak adına adımlar atabileceklerini söylüyor.