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    Sinovac, CoronaVac, koronavirüs, aşı, Türkiye

    Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da aşı randevularında azalma

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (94)
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    Sputnik Türkiye
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    Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il olan Samsun'da aşı randevularında azalış yaşanıyor. İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, son 3 gündür aşı kapasitelerinin yarısı kadar bile randevu almadıklarını söyledi.

    Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kentte yürütülen aşılama çalışmalarını değerlendirdi. 

    Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre 60 yaş üstü vatandaşlar, eşleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik risk grubundaki vatandaşların aşılama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Oruç, "Şu ana kadar 375 bin doz aşı uygulamasını gerçekleştirdik. İlimizde vatandaşlarımızın tercihine göre hem BioNTech hem de SinoVac aşıları uygulanıyor" dedi. Oruç, şöyle devam etti:

    • "SinoVac aşısı tüm sağlık tesislerimizde, BioNTech aşı uygulama süreci ise bugün itibariyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Çarşamba, Bafra ve Gazi Devlet hastanelerimizin de eklenmesiyle 4 ayrı sağlık tesisimizde sürdürülüyor. Şu ana kadar ilimizde 3 bin 800 doz BioNTech aşı uygulaması yapıldı.
    • İlimizde halen kamu-özel hastanelerimizle aile sağlığı merkezlerimiz olmak üzere 400’ün üzerinde noktada aşı uygulamamız devam ediyor. Aşı anlamında herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Haftada birkaç defa Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize aşı sevkiyatı düzenli olarak yapılıyor."

    'Aşıda istenen oranları elde etmemiz için vatandaşlarımızın desteği çok önemli'

    İl olarak günlük yaklaşık 15 bin aşı randevu kapasitesine sahip olduklarını belirten Oruç, şöyle devam etti:

    • "Ancak son 3 günün verilerine baktığımızda alınan randevu oranının sadece yüzde 45 civarında kaldığını görüyoruz. Maalesef aşı kapasitemizin yarısı oranında bile randevu alınmıyor. 60 yaş üstü kişiler, eşleri ve sağlık durumu nedeniyle aşı tanımlaması yapılan vatandaşlarımızın birinci doz aşı tamamlama oranına baktığımızda da yüzde 61 gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Bu da neredeyse 60 yaş üstü grupta, neredeyse her 10 kişiden 4’ünün aşısını henüz yaptırmadığı anlamına geliyor.
    • Kovid 19’a yakalandığında, hastalığı sonucu ölüm olabilecek ağır bir tabloyla geçiren risk grubundaki bu vatandaşlarımızın aşı konusunda daha hassas olmasını istiyoruz. Randevularını alsınlar, aşı tercihlerini yapsınlar ve aşının koruma kalkanın içine girsinler. Aşıda istenen oranları elde etmemiz için vatandaşlarımızın desteği çok önemli.

    'Aşımızı olalım, önlemimizi alalım, maskemizi indirmeyelim'

    • Koronavirüs karşı elimizdeki en önemli güç aşı. Eğer ilimizin renginin kırmızıdan, mavi ve sarı renklere dönmesini istiyorsak mutlaka aşı randevumuzu alıp, aşımızı yaptırarak bu mücadeleye destek olmalıyız. Endişe etmemiz ya da tereddüt etmemiz gereken bir durum yok. Lütfen Alo 182 hattını arayarak ya da MHRS üzerinden aşı randevumuzu oluşturarak aşı işlemini tamamlayalım. Aşımızı olalım, önlemimizi alalım, maskemizi indirmeyelim. İnşallah aşı uygulaması ve önlemlere tam uyumla özlemini duyduğumuz bir Ramazan Bayramı geçirme şansına sahip olacağız."

    27 Mart-2 Nisan tarihli illere göre 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı haritasına göre; nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Samsun olmuştu. Kentte 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 586.84 olan vaka sayısı 678.72’e çıkmıştı.

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (94)
    Etiketler:
    randevu, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Samsun
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