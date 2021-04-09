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    Van Gölü

    Uzaydan Van Gölü'nün fotoğrafını çeken Astronot Rubins, Edremit'e davet edildi

    © İHA / YILMAZ SÖNMEZ - YUNUS TUĞRUL
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104091044235406-uzaydan-van-golunun-fotografini-ceken-astronot-rubins-edremite-davet-edildi/

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlar tarafından uzaydan çekilen dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün fotoğrafı, finale kaldı. Van'ın Edremit İlçesi Belediye Başkanı İsmail Say, uzaydan Van Gölü'nün fotoğrafını çeken Astronot Kate Rubins'i Van'a davet etti.

    NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlarca çekilen dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. ‘Dünya Turnuvası’ ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

    Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finale kaldı. Yarı finallerdeki oylama sonucunda da Van Gölü fotoğrafı finale kaldı. NASA'dan yapılan açıklamada, 8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori dünya fotoğrafıyla başladıkları yarışmada 2 fotoğrafın finale kaldığı belirtildi.

    Açıklamada, "2021 turnuvasında hangi fotoğraf hüküm sürecek? Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen, Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bir bileşimi mi olacak? Yoksa 2016 yılında astronot Kate Rubins tarafından yakalanan alkali bir Türk gölü mü olacak? Yarı finalde Van Gölü'nün fotoğrafı, Castellanus bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü aldı. Hareket halindeki yıldızların ve yeryüzündeki ışıkların görüntüsü, hava parıltısı ve Samanyolu manzarası üzerinden oyların yüzde 60'ını yakaladı. Hareket Halindeki Yıldızlar aslen Birlik grubundaki 3'ncü sıradayken, Van Gölü Sükunet grubundaki 8'inci sıradaydı. Son turdaki oylamalar 12 Nisan'da sona erecek" denildi.

    'Ciddi bir ilgi ve duyarlılık oluştu'

    Van Gölü şimdi 5’inci turda rakibi 'Hareket Halindeki Yıldızlarfotoğrafıyla finalde yarışacak.

    Kentte büyük heyecan yaratan fotoğraf yarışması ile ilgili konuşan Van'ın göl kıyısındaki Edremit İlçesi Belediye Başkanı İsmail Say, Van halkının konuyla ilgili çok duyarlı olduğunu söyledi. Başkan Say, "NASA'nın son 20 yılda astronotların çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün fotoğrafı da var. Bu fotoğraf yarı finalde rakibini çok büyük bir farkla geçerek finale kaldı. Bizde Van Gölü kıyısında bulunan Edremit Belediyesi olarak bu yarışmaya halkımızın dikkatini çekmek istedik. Sadece Van değil Türkiye ve yurt dışından da yaşayan vatandaşlarında ilgisini istedik. Çok ciddi ilgi ve duyarlılık var. Bunun devam etmesi halinde birinci olacağımızı düşünüyorum" dedi.

    Astronot Van'a davet edildi

    Van Gölü fotoğrafını çeken Astronot Kate Rubins'i Van'a davet ettiklerini de belirten Başkan Say, "Yine farkındalık olması için fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins'i ülkemizi şehrimizi ziyaret etmesi için ilçemize davet ettik. Astronot Kate Rubins'in sosyal medyayı kullanmadığını da fark ettik. Biz bugün resmi davet mektubumuzu NASA'ya ileteceğiz. İnşallah davetimiz kabul görür ve kendisini misafir ederiz. Şu anda Van'da ciddi bir gündem olmuş durumunda. Bu yarışmayı hem Bitlis hem de Van çok sahiplendi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Van Gölü'nü tüm dünyaya tanıtmış oluruz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Uzay Yolu, Uzay, Astronot, ABD, Van Gölü, Edremit, İsmail Say, Kate Rubins, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), NASA, Van
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