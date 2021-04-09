Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 253 kişi hayatını kaybetti, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 9 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2021 Koronavirüs Tablosu

Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.