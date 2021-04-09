Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Mart başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığını belirterek, "Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul’da" açıklaması yaptı.

Bakan Koca'nın il sağlık yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda salgın süreci değerlendirildi.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullandı.

İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz. pic.twitter.com/rHievbIYXM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021

​Tespit edilen vakaların yüzde 85’ini çeşitli varyantların oluşturduğunu belirten Koca, "Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli" dedi.

Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021

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