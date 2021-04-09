Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021
Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.
Oktay: Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün Hakk'a yürüyen muhterem validesi Saliha Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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