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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a: Başlamadan önce güzel bir kahkaha bekliyorum sizden, bize şanslı geliyor

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104091044237571-kilicdaroglundan-buket-aydina-baslamadan-once-guzel-bir-kahkaha-bekliyorum-sizden-bize-sansli/

    Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının konuğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Programın açılışında 2 yıl önce olay olan diyalogu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" göndermesini yaptı. Aydın, 2 seneki önce konuk ettiği Kılıçdaroğlu'na attığı kahkaha ve verdiği yanıtlar nedeniyle tepki görmüştü.

    Programdan öne çıkan başlıklar: 

    'Belediye başkanlarımız tarih yazıyor'

    -Sizinle diyalogtan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa'yı da alacağız. Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var. 

    Erken seçim

    -Bana göre sonbahara kadar gidemezler. Her geçen günün maliyeti artıyor. Ülkeyi yönetmek için bilgi birikim sahibi olmak lazım.

    'Bilim Kurulu ne diyor?'

    -Bilim Kurulu'nda ne oluyor?  Bilim Kurulu ne düşünüyor? Ben saygı duyuyorum. Bir süre sonra Bilim Kurulu suçlanacak. Ben baştan Bilim Kurulunun bir sözcüsü olsun istedim. Ama yapmadılar. 

    Pandemi sürecinde neler eksik?

    -Bilim Kurulunda sözcü seçerdim. Belli zaman diliminde açıklama yapacaktı. Dükkanlarını kapat dediğimiz insanlar için ekonomik ve sosyal konseyi ile Bakanları toplardım. Yolu yöntemi belirleyip, çözümleri belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktım. Bunların hiçbiri olmadı. 

    CHP, iktidara gelirse ne yapacak?

    -Bir evde işsiz varsa ben ona iş bulacağım. Alevisi ,Sünnisi, başı açık ya da başı kapalı olan diye ayırt etmeden refah içinde yaşamasını sağlayacağım. 'Emekliye iki maaş vereceğiz' dedim. Karşı çıktılar. Ne oldu verdiler?. Asgari ücreti yükselteceğiz dedik. Yükselttiler. Demek ki oluyor. 138 bin öğretmen açığımız var, sağlıkçı açığımız var neden atanmıyor? 

    'Millet İtttifakı ortak karar alırsa Cumhurbaşkanı adayı olurum'

    -Adayı nasıl belirleyeceğimize dair oturup konuşacağız. Bir kişinin sözünü dinleyemeceğiz. Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ittifak olarak hem fikiriz. Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum.

    Bahçeli'nin 'AYM kapatılsın' çağrısına ne diyor?

    -Bahçeli, Yargıtay'ı da kapatır. Bir kişiyi suçlu ilan edip emniyet harekete geçiyor. Yeri geliyor gizlilik kararı alınıyor. Kişiyi suçlu ilan etmek siyasinin değil, hakim karar verir. Hukuk yoluyla çözülür. 

    'HDP ile aramız diğer partilerle nasılsa öyle'

    -HDP'yi terör örgütü olarak siyaseten tanımlarsanız. 6 buçuk milyon insanı terör yandaşı olarak sınıflandırırsınız. Bu yanlış. Görüşler farklı olabilir. HDP ile diğer partilerle aramız nasılsa onlarla da aynı. Her görüşümüz bir değil. 

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, CHP, Buket Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu
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