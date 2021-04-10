Mudanya'nın ardından, Kırşehir'de de reklam afişlerine yönelik 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatıldı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının, bir siyasi partinin kentteki billboard ve raket afişlerinde Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bir siyasi partinin logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin Cumhurbaşkanına hakaret suçu içermesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Toplatılan afişlere el konulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir il merkezinde bir siyasi partinin logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir."