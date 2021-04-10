Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni detay: Cemal Metin Avcı’nın ifadelerinde adı geçen savcı istifa etti

Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin faili Cemal Metin Avcı'nın ifadelerinde adı geçen savcı D.Y. istifa etti.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından 16 Temmuz 2020'de öldürüldü. Gültekin’in cesedi olaydan 5 gün sonra ormanlık alanda bir varilin içinde bulundu. Başlatılan soruşturmada kısa süre sonra failin izine ulaşıldı. Muğla’da bir bar işleten Cemal Metin Avcı olayın faili olarak yakalandı. Avcı sorgusunda Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etti.

Avcı tutuklanıp cezaevine gönderildikten bir süre sonra savcılığa başvurarak 'Ek ifade vermek istiyorum' dedi. Elyazısı ile hazırladığı 6 sayfalık ifadesinde de öldürdüğü Pınar Gültekin’i suçlamaya devam etti. İlişkileri olduğunu ve Gültekin'in bu ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ederek kendisinden sürekli para istediğini iddia etti.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre Avcı, bu ifadesinde Muğla Adliyesi’nde görevli savcı D.Y.’den de bahsetti. Avcı, D.Y.’nin de Pınar Gültekin ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Avcı, bütün bunları kendisine Gültekin'in anlattığını ve "Savcı D. bile bana bir şey yapamıyor, sen kimsin, sen mi yapacaksın?" dediğini iddia etti.

Avcı, savcının arabasını satmak istediğini, bu yüzden bir arkadaşının savcıyı kendisine yönlendirmesiyle tanıştıklarını da anlattı; "Ben başta savcı D. olayına inanmamıştım ama savcı ile tanıştıktan sonra inandım" dedi.

Avcı’nın bu ifadelerinin ardından HSK soruşturma başlattı. Soruşturma için bir başmüfettiş görevlendirildi. Bu süreçte Savcı D.Y.’nin tayini Erzurum’a çıktı. Ancak izne ayrılan savcı D.Y., Erzurum’da göreve başlamadan HSK’ya istifa dilekçesini gönderdi. D.Y. dilekçesinde istifa gerekçesini ‘ailevi sebepler’ olarak belirtti. Savcı D.Y. istifasının Pınar Gültekin olayı ile bir alakasının olmadığını, ‘özel sebeplerden’ dolayı istifa ettiğini söyledi.

D.Y., "Fail Cemal Metin Avcı’nın ifadelerinde adınız geçiyor?" şeklindeki soruya ise "Olabilir" diye cevap verdi. D.Y., HSK’nın kendisi hakkında bir soruşturma yürütüp yürütmediğine ilişkin soru üzerine "Bilmiyorum" dedi. D.Y., Pınar Gültekin’i tanıyıp tanımadığı yönündeki soruya ise cevap vermedi.

HSK’nın başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında istifa eden savcının yanı sıra Cemal Metin Avcı’nın ve ifadelerde adı geçen diğer kişilerin de ifadeleri alınacak.