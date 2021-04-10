Prof. Müftüoğlu: Kovid-19'un psikolojik ve nörolojik neticelerine dikkat

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) psikolojik ve nörolojik neticilerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde 'Ayakta kal hayatta kal' başlığıyla yayımlanan yazısında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"The Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan ABD kaynaklı bir analizde, Kovid-19’a yakalananların yaklaşık 3’te birinde 6 ay içerisinde dikkati çekecek ölçüde nörolojik ve psikolojik sorunlar saptanmış" bilgisini veren Müftüoğlu, özellikle ruhsal sorunların yoğunluğunun dikkat çekici ölçüde olduğunu söyledi.

Bu sıkıntılı sürecin sona erdikten sonra da insanların ruh sağlığını tehdit etmeye devam edeceğinin anlaşıldığını belirten Müftüoğlu, yazısının 'Bir soru, stresli misiniz?' bölümünde şunları yazdı:

"Eğer aşağıdaki 6 olaydan 3 veya daha fazlasını yaşıyorsanız muhtemelen siz de 'kaygı bozukluğu' olan biri ya da kaygı bozukluğu adayısınız. Teste buyurun...

- Gelecekten endişe duyuyorum.

- Odaklanmada zorlanıyorum.

- Terleme ve çarpıntı ataklarım var.

- Sık sık ağız kuruluğu çekiyorum.

- Mide sorunları, bağırsak şişkinliklerinden yakınıyorum.

- Tekrarlayan baş ağrısı ataklarından şikayetçiyim."