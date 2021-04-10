Prof. Ceyhan: İstanbul'da sokağa çıktığınızda, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs vaka artışının durdurulmasının, bölgesel tedbirler ile mümkün olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan, ilkbahar döneminde koronavirüse karşı alınan önlemlere değinerek, "İlkbahar dönemini hatırlayalım, aldığımız önlemleri düşünürsek okullar kapalı, seyahat yasağı var, kamuda da olsa sadece kademeli mesai uygulaması var, restoranlar kapalı, 65 yaşın üstü ve 20 yaşın altı aylarca sokağa çıkamıyor, nüfusa hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Biz bu önlemler ile vaka sayısını 5 binlerden binlere indirdik, daha da aşağı indiremedik; çünkü gevşemeye başladı önlemler. Şu anda bunun neredeyse 10 katına yakın vaka ile uğraşıyoruz, karşımızda bir mutant virüs var ve bu tedbirlerin çok daha azı ile ve de en önemlisi bölgesel tedbirler ile salgını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu çok mümkün görünmüyor" diye konuştu.

'Önlemler Türkiye genelinde uygulanmalı'

Prof. Dr. Ceyhan, vakaların artmaya devam edebileceğini belirterek, "Vaka artışları bu tedbirler ile gidersek artmaya devam edecek. Ramazanda belli yerler kapanacak; ama seyahat kısıtlaması yok. Mesailerin kademeleştirilmesi yok, toplu taşıma araçları dolu. Bütün bunları illeri farklı kategorilere ayırarak kontrol etmeye çalışmak, biraz virüsü hafife almak gibi oluyor. Türkiye'de salgın öyle bir durumdaki şu an, alınan bütün önlemler, Türkiye genelinde uygulanmalı" ifadesini kullandı.

'İstanbul için 'Vuhan' deniyor'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu belirterek şöyle konuştu: