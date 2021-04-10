Annesini kaybeden Adalet Bakanı Gül'ün ailesi, Kovid-19 nedeniyle taziye ziyaretlerini kabul etmeyecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve ailesinin, bugün son yolculuğuna uğurlayacakları Saliha Gül için taziye ziyaretlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kabul etmeyeceği bildirildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, dün (9 Nisan 2021) hayatını kaybetmişti. Saliha Gül'ün cenazesi, Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında taziye ziyaretlerini kabul etmeyecek olan Gül ailesinin, çevresine de bu noktada herkesin dikkatli olması uyarılarında bulunduğu öğrenildi.