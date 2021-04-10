Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Mısır ile Türkiye arasındaki görüşmelere bir yenisi daha eklendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’yle görüşmüştür" ifadelerine yer verildi.

Daha önce de, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ortaya koyduğu çabalardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.