Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: Oryantal yaptığım ortamda olsaydı, el şaklatırdı ağzının suyu aka aka

Sosyal medya hesabında dans ettiği bir videoyu paylaşması sonrası Habertürk'teki görevini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu, kendisine 'story şebeği' diyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Sarıoğlu, "O ortamda olsaydı benimle dans ederdi, el şaklatırdı ağzının suyu aka aka" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu yayınladıktan sonra spikerlik yaptığı Habertürk'ten ayrılmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu, Ece Erken'in YouTube programına konuk oldu. Sarıoğlu, "Ahmet Hakan ile yaşananları anlatır mısın?" sorusuna yanıt verdi.

"Ben onun kaleminden daha adamım. O yanlış ata oynadı. Ona verdiğim cevaptan sonra üzerimden büyük bir yük kalktı. Ona verdiğim cevapla herkese cevap vermişim gibi üstümden yükü kaldırdı. Ahmet Hakan senin işin ne, sen ne yapıyorsun? Koskoca adamsın seni yılların gazetecisi olarak görüyoruz" diyen Sarıoğlu, şöyle devam etti: