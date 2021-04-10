Van Valisi, NASA'nın yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı için oy kullanma çağrısı yaptı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, NASA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir duyuruda bulundu.
"Hepimize düşen bir görev var, Van denizimizi dünyaya tanıtmak. NASA’nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü fotoğrafı finale kaldı" diyen Bilmez, takipçilerine "1.'lik için linke tıklayarak oylarınızı kullanabilirsiniz" çağrısı yaptı.
Hepimize düşen bir görev var,— Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) April 10, 2021
Van Denizimizi Dünyaya Tanıtmak!#VanGölünüOyla
NASA’nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü fotoğrafı finale kaldı!
1'ncilik için linke tıklayarak oylarınızı kullanabilirsiniz👇https://t.co/ee3cVh2z2v pic.twitter.com/FaLBVozCg1
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