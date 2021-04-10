AK Partili Şahin'den yardım çağrısı: Çok kötü kaza geçirdik, mahsur durumdayız

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin'ın aracı Niğde-Adana yolu arasında bir kamyonla çarpıştı. Kazadan sonra şiddetli kar yağışının olduğu bölgeden Twitter aracılığıyla yardım çağrısında bulunan Şahin, "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik mahsur durumdayız tipi var... Acil yardım bekliyoruz" mesajını paylaştı.

Kaza yerinin görüntülerini de paylaşan Ali Şahin, kazada yaralanan kimse olup olmadığı konusunda bir bilgi vermedi.

Polis ekiplerimiz

Ali Şahin’e ulaştı

Niğde’ye intikal ediyorlar

Geçmiş olsun https://t.co/BKRZ60HZCe — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 10, 2021

Mesaja kısa süre sonra yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin’e ulaştı. Niğde’ye intikal ediyorlar" ifadelerini kullandı. Bölgeye ulaşan ekipler, Milletvekili Ali Şahin ve beraberindeki şoförünü alarak, hastaneye götürdü.