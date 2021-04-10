Erdoğan, Sarıyer'de minibüs durağına uğradı: 'Arabaları satacak duruma geldik, Cumhurbaşkanımız 'ilgileneceğim' dedi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de bir durağa uğrayarak minibüsçülerle sohbet etti. Minibüsçülerden İbrahim Gülsoy, "Arabaları satacak duruma geldik. Nasıl kurtulacağız, bilmiyoruz. Çare arıyoruz. Cumhurbaşkanımız ilgileneceğini söyledi. İnşallah ilgilenir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bugün kabul edecek. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Tarabya'da bulunan Huber Köşküne geçerken, yol üzerinde bulunan minibüs durağına uğradı. Erdoğan burada bir süre minibüs şoförleri ile sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.

Erdoğan ile görüşmelerini anlatan minibüs şoförü Veli Satır, "Sıkıntılarımız var. Derdimizi, şikayetimizi anlattık. Yardımcı olacağına söz verdi. Söz verdi bize. Tevfik başkanımızla, toplantıları var yarın. Ona göre biz sıkıntılarımızı yazıp vereceğiz, yardımcı olacağını söyledi" dedi.

'Nasıl kurtulacağız bilmiyoruz'

Bir diğer minibüsçü İbrahim Gülsoy, "Biz sözünü bekliyoruz, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Nasıl kurtulacağız, bilmiyoruz. Çare arıyoruz. Cumhurbaşkanımız ilgileneceğini söyledi. İnşallah ilgilenir. İlgilenmezse minibüs piyasasını kaldıracaklar. İETT ile rekabet yapamıyoruz, yaptırmıyorlar diye konuştuk. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı, sağ olsun" diye konuştu.

Muhsin Acar ise, "Taksi dönüşümünde yardımcı olacağını, ilgileneceğini söyledi. Bu şekilde sözler aldık" ifadesini kullandı.



