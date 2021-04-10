Çayeli Belediye Başkanı'ndan eleştirilere yanıt: 'İtfaiye öncü aracı' adıyla vergisiz alma şansımız var, bunu kullandık

Çayeli Belediyesi'nce itfaiye teşkilatı hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 750 bin liralık otomobil, üzerindeki yazı çıkarılarak makam aracı yapıldı. 'Lüks' eleştirilerine yanıt veren Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "İtfaiye öncü aracı' adıyla vergisiz alma şansımız var, bunu kullandık. İllegal bir durum yok" dedi.

Rize'de Çayeli Belediyesi bünyesine alınan otomobil, sosyal medyada 'lüks' tartışmalarına neden oldu. İtfaiye teşkilatı hizmetlerinde kullanılmak üzere 750 bin lira değerindeki otomobil, KDV, ÖTV ve MTV’den muaf olarak 280 bin liraya satın alındı. Otomobil, kaputunun üzerine ‘itfaiye öncü aracı’ yazılarak, belediye binası önüne çekildi. Belediye görevlileri, daha sonra önündeki yazıyı söküp, aracı temsil ve ağırlama hizmetlerinde kullanmaya hazır hale getirdi.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, makam aracı olmadığını ve görev süresince şantiye şefinin otomobilini kullandığını söyledi. Çiftçi, "Gittiğim birçok yerde ‘Belediyeyi bununla mı temsil ediyorsun’ diye tenkit ediliyorum. 2 yıldır da belediyemizin borç yükü varken, öz bütçesini bu işlere harcamak istemedik, istemiyoruz. Belediyemize, devletimizin gönderdiği 750 bin lira hibe para ile ekskavatör ve itfaiye öncü aracı aldık. İtfaiye öncü aracını da belediyenin kamu hizmetlerini görecek makam aracı olarak kullanmak amacıyla temin ettik” diye konuştu.

'ÖTV, MTV, KDV gibi vergileri vermiyoruz'

Devlet kaynaklarından belediyeye hibe gönderilen ödenekle 'itfaiye öncü aracı' adı altında otomobili aldıklarını belirten Başkan Çiftçi, şunları söyledi:

"Gerçi pek itfaiye öncü aracına da benzemiyor. 750 bin liralık araç. 280 bin lira ücret ödeyerek aldık. Bu araç 'itfaiye öncü aracı' adı ile alındı. ÖTV, MTV, KDV gibi vergileri vermiyoruz. 750 bin liralık aracı bu vergileri vermediğimiz için 280 bin liraya aldık. Belediyemizin ihtiyacı olan bir araç. ‘750 bin liralık aracı 280 bin liraya aldınız, vergi mi kaçırdınız?’ gibi şeyler söyleniyor.

'Burada illegal bir durum yok'