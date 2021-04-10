İstanbul'da genç kadına bıçaklı saldırı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, İstanbul Cihangir'de bir saldırganın, genç bir kadını elindeki bıçağı boğazına dayayarak elle taciz ettiği görülüyor. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve ve İstanbul Cihangir'de bulunan Sanatkarlar Parkı'nda çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir kadının eli bıçaklı bir kişinin saldırısına uğradığı belirtildi.

Görüntülerde, saldırganın, elle taciz ettiği kadının boğazına bıçak dayayarak saldırdığı anlar yer alıyor.

Görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi ve saldırganın yakalanmasını talep etti.