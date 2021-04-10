Erdoğan: Ukrayna ile iş birliğimiz üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, açıklamasında ateşkesin sürmesini ve ihtilafın diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ettiklerini belirterek "Ukrayna ile iş birliğimiz üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir" dedi.