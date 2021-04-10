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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    Erdoğan: Ukrayna ile iş birliğimiz üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir

    © AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, açıklamasında ateşkesin sürmesini ve ihtilafın diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ettiklerini belirterek "Ukrayna ile iş birliğimiz üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir" dedi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

    Açıklamalardan önce çıkanlar şöyle:

    • Erdoğan: Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk.
    • Erdoğan: Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir.
    • (Zelenskiy ile görüşme) Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik.
    • Erdoğan: Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik.
    • Erdoğan: Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.
    • Erdoğan: Müzakerelerine devam ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasını da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum.
    • Erdoğan: (Ukrayna) Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığını göstermektedir.
    • Erdoğan: Ukrayna ile işbirliğimiz üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir.
    • Erdoğan: Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz.
    • Erdoğan: Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk Anlaşması temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.
    • Erdoğan: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir.
    • Zelesnkiy: Bugün Türkiye ile vardığımız tüm anlaşmaların başarılı olacağına inanıyorum. Her şeyden önce Karadeniz'deki meydan okumalara ortak karşılık verme konusunu görüştük.
    • Zelesnkiy: Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesine yönelik desteği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekte de bu tutumun değişmeyeceği yönündeki bilgileri nedeniyle teşekkür ettim.
    • Zelenskiy: Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir.
    • Zelenskiy: Savunma sanayisi (Türkiye'yle) stratejik ortaklığımızın itici gücüdür.
    • Zelenskiy: (Türkiye'yle) İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi son derece önemlidir.
    Etiketler:
    Diyalog, Donbass, Kırım, Vladimir Zelenskiy, Recep Tayyip Erdoğan, Görüşme, Basın toplantısı, Türkiye, Ukrayna
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