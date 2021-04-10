Erdoğan: Ukrayna ile iş birliğimiz üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Açıklamalardan önce çıkanlar şöyle:
- Erdoğan: Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk.
- Erdoğan: Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir.
- (Zelenskiy ile görüşme) Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik.
- Erdoğan: Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik.
- Erdoğan: Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.
- Erdoğan: Müzakerelerine devam ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasını da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum.
- Erdoğan: (Ukrayna) Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığını göstermektedir.
- Erdoğan: Ukrayna ile işbirliğimiz üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir.
- Erdoğan: Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz.
- Erdoğan: Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk Anlaşması temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.
- Erdoğan: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir.
- Zelesnkiy: Bugün Türkiye ile vardığımız tüm anlaşmaların başarılı olacağına inanıyorum. Her şeyden önce Karadeniz'deki meydan okumalara ortak karşılık verme konusunu görüştük.
- Zelesnkiy: Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesine yönelik desteği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekte de bu tutumun değişmeyeceği yönündeki bilgileri nedeniyle teşekkür ettim.
- Zelenskiy: Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir.
- Zelenskiy: Savunma sanayisi (Türkiye'yle) stratejik ortaklığımızın itici gücüdür.
- Zelenskiy: (Türkiye'yle) İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi son derece önemlidir.
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