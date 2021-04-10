Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Rusya makamları uçuşların durdurulması yönünde bir karar olmadığını bildirdi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), "Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararların olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir" açıklamasında bulundu.

SHGM, Rusya ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerinin durdurulduğu, Türkiye'ye girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi isteneceği haberleri hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu aberlerin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde, uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararların olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir. Bu bağlamda, Rusya devletinden ülkemize yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi bir değişiklik olmayıp, daha önceki uygulamamız aynı şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Tüm ülkelere ait uçuşlarla ilgili mevcut uygulamalar, SHGM web sayfamızda sunulmuştur" denildi.

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