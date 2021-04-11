Sedat Peker'in eşi Özge Peker, evine baskın yapan özel harekât polislerini eleştirdi: Eğitilmeleri gerek

Polis tarafından evine operasyon düzenlenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in eşi Özge Peker, kızının odasına silahla girdiğini söylediği özel harekât polislerini eleştirdi.

Özge Peker evine sabah 05.00'te yapılan polis operasyonuna sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Organize şubeden ve karakoldan gelen polisler sadece görevlerini yaptılar. Ancak özel harekat olarak bilinen polislerin mutlaka çocuklu evlere nasıl girileceği konusunda eğitilmeleri gerekmektedir” dedi.

Özge Peker'in açıklaması şöyle:

"Dün sabah 5 sularında eşime karşı iddia edilen bazı suçlamalarla ilgili polisler evimize geldi. Evde bir kadın ve üç ufak çocuk olarak yaşadığımız; bilindiği halde kapımızı kırarak içeri girmek istediler. Üst kattan aşağıya inerken kapıyı kendim açmama rağmen ellerinde tüfekler, silahlar, robocop olarak adlandırılan kıyafetler üstlerindeyken ufak çocuklarımın yaşadığı odalara girmeden önce kendilerini uyardım. Silahlarla bu şekilde lütfen odalarına girmeyin diye. Hiç avukatlık yapmamama rağmen avukat olduğumu özellikle belirttim. Ancak buna rağmen kızımın odasına bu şekilde girdiler (Sabahın 5'inde gözlerini açan kızımın üzerine doğrultulan silahı görünce o panikle ellerini hava kaldırdığını yaşadığım sürece unutmayacağım). Kızım kursa gittikten sonra akşamleyin eve gelmek istemedi: Arkadaşının evinde kaldı. Ve halen daha eve gelmek istemiyor. Organize şubeden ve karakoldan gelen polisler sadece görevlerini yaptılar. Ancak özel harekat olarak bilinen polislerin mutlaka çocuklu evlere nasıl girileceği konusunda eğitilmeleri gerekmektedir.”

İstanbul merkezli 5 ilde, 9 Nisan Cuma günü organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve ekibine yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in evinde de arama yapılmıştı.