İstanbul'da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis ortaya çıkardı

İstanbul Kartal'da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen alkollü iddia edilen sürücünün kontrolündeki araç elektrik direğine çarparak yoldan çıktı.
Ayağı gaz pedalına yetişmedi
Polis ekipleri durumdan şüphelenerek sürücü olduğu iddia edilen Bahar Sevinçer’i direksiyon başına geçirdi. Direksiyon başına geçen Sevinçer aracı çalıştıramayıp ayakları gaz pedalına dahi yetişmeyince gerçek ortaya çıktı.
'Çapraz sorgu yapıyorsunuz avukatımı çağırın'
Polis ekipleri alkollü iddia edilen kişinin yalanını ortaya çıkarınca duruma kızan şahıs polis ekiplerine kızarak “Biz kimseyi öldürmedik kızı niye zor durumda bırakıyorsunuz? Kıza çapraz sorgu yapıyorlar. Avukatımı çağırın” diye tepki gösterdi.
Basın mensuplarına 'çekmeyin, kapat' tepkisi
Öfkesini alamayan alkollü sürücü daha sonrasında olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise tepki göstererek kameralarını kapatmaya çalıştı.
Kazayı duyan arkadaşları olay yerine geldi
Alkollü sürücünün kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine akın etti. Kaza hakkında kendi aralarında konuşan kişiler arasında ise anlaşmazlık çıkarak tartışma çıktı.
Polis ekipleri kaza yapan alkollü sürücüye ve arkadaşlarına alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ayrı ayrı ceza kestiği öğrenildi.
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