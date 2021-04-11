Kayıt
04:46 11 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasını delen alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü kaza yaparak yoldan çıktı. Polis ekiplerine sürücü olmadığını söyleyen şahıs aracı arkadaşının kullandığını iddia etti. Polis sürücü olduğu iddia edilen kişiyi direksiyon başına geçirdi. Sürücü olduğu iddia edilen kişi aracı çalıştıramayıp ayakları gaz pedalına yetişmeyince alkollü sürücünün yalanını ortaya çıkardı. Duruma öfkelenen sürücü basın mensuplarına tepki gösterdi.

    Kartal’da kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis ortaya çıkardı

    © İHA / CÜNEYT SEVİNDİK
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1044243222_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_d9c8834d75736d9e87ffa0427a55f0bf.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104111044243252-kartalda-kisitlamayi-delip-kaza-yapan-alkolu-surucunun-yalanini-polis-ortaya-cikardi/

    Kartal’da alkollü sürücü kaza yaparak yoldan çıktı. Polis ekiplerine sürücü olmadığını söyleyen şahıs aracı arkadaşının kullandığını iddia etti. Polis sürücü olduğu iddia edilen kişiyi direksiyon başına geçirdi. Sürücü olduğu iddia edilen kişi aracı çalıştıramayıp ayakları gaz pedalına yetişmeyince alkollü sürücünün yalanını ortaya çıkardı.

    Kaza, 00.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi üzeri Birikim sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen alkollü iddia edilen sürücü idaresindeki 33 B 4826 plakalı Honda Civic marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarparak yoldan çıktı.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile aracından yara almadan çıkan ve alkollü olduğu görülen sürücü olay yerine gelen polis ekiplerine, sürücü olmadığını söyledi. Uzun süre polisleri sürücü olmadığına ikna etmeye çalışan alkollü şahıs kazayı yapan kişinin arkadaşı Bahar Sevinçer olduğunu iddia etti.

    Ayağı gaz pedalına yetişmedi

    Polis ekipleri durumdan şüphelenerek sürücü olduğu iddia edilen Bahar Sevinçer’i direksiyon başına geçirdi. Direksiyon başına geçen Sevinçer aracı çalıştıramayıp ayakları gaz pedalına dahi yetişmeyince gerçek ortaya çıktı.

    Çapraz sorgu yapıyorsunuz avukatımı çağırın

    Polis ekipleri alkollü iddia edilen kişinin yalanını ortaya çıkarınca duruma kızan şahıs polis ekiplerine kızarak “Biz kimseyi öldürmedik kızı niye zor durumda bırakıyorsunuz ? Kıza çapraz sorgu yapıyorlar. Avukatımı çağırın” diye tepki gösterdi.

    Basın mensuplarına çekmeyin kapat tepkisi

    Öfkesini alamayan alkollü sürücü daha sonrasında olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise tepki göstererek kameralarını kapatmaya çalıştı.

    Kazayı duyan arkadaşları olay yerine geldi

    Alkollü sürücünün kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine akın etti. Kaza hakkında kendi aralarında konuşan kişiler arasında ise anlaşmazlık çıkarak tartışma çıktı.

    Polis ekipleri kaza yapan alkollü sürücüye ve arkadaşlarına alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ayrı ayrı ceza kestiği öğrenildi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mısır'da keşfedilen 3 bin yıllık antik kent dünyaya tanıtıldı
    Karikatür
    Husiler, Hedasi Barajı krizinin çözümünde aracılık yapmak istiyor
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet