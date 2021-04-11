60 bine dayanan vakalara ramazanda kapanma freni

Koronavirüs vakalarının 60 bine dayanmasının ardından yeni önlemlerin gelip gelmeyeceği gündemin bir numaralı konusu oldu. Kulislerde ramazan ayı boyunca kapanma seçeneği tartışılırken, hükümetin de bu seçeneğe sıcak baktığı öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, bu hafta netleştirilmesi beklenen ramazan önlemlerinin çerçevesi, başkent Ankara’da en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Bilim insanları ve siyasilerin ikiye bölündüğünü söyleyen Babacan, şöyle devam etti:

"Hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle ramazandayapılmasını savunanlarla, hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasaklarını yeterli bulanlar var. Hükümette kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmelerde, turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor. Bunun için, ramazandayapılarak, mayıs ayının ikinci yarısına dahagirmenin doğru olacağını, böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceğini söyleyenler var.diyen hocaların sözlerinin dinlenmemesinin faturasının ödendiğini ifade edenler de var."

Babacan, "Bu arada, 'tam kapanma' ile 'kapatma' arasında ciddi fark olduğu anlatılıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin pandemi sürecinde tam kapanma uygulamadığını, bunun üretim ve dağıtım zincirinin de durması anlamına geldiğini belirtiyorlar" dedi.

Kuaför ve spor salonlarına yasak; düğün, taziye, asker uğurlamaya sınırlama gelebilir

Türkiye’nin en riskli dönemlerde uyguladığı kararlara sadece 'kapatma' deniliyor. Bu da, bundan 6 ay önce yayınlanan genelgelere yeniden dönülmesi anlamına geliyor. Yani lokantaların, kafelerin kapatılması, belki kuaför ve spor salonlarına yasak gelmesi, 65 yaş ve 20 yaş için yeni kurallar ve saat uygulamasının yapılması, düğün, taziye, asker uğurlama gibi konularda sınırlama getirilmesi.

Babacan'ın aktardığına göre, kulislerde hükümetin, ramazan boyunca 'kapatmaya' daha yakın olduğu söyleniyor. Diğer tarafta farklı görüşler de var. Lokanta ve kafe işletmecileri. Onlar ise tam kapatma şöyle dursun, lokanta ve kafelerin gündüzleri açık kalması ve bugünkü sistemin devam etmesini istiyor. Bir ay önce, ekip kurup, masraf yapıp işletmelerini yeniden açan esnaf, ramazan boyunca gündüzleri lokantaların açık kalmasını istiyor. Üstelik sadece oruç tutmayanlar gideceği için 'mesafe' sorunu da aşılacak.