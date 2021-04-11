Pinterest’e uygulanan reklam yasağı kaldırıldı

ABD merkezli şirkete 19 Ocak 2021 tarihinde getirilen yasak, şirketin Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 9 Nisan 2021’de verilen ve bugün Resmî Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı.

19 Ocak 2021’den itibaren Pinterest’e yönelik olarak uygulanan reklam yasağı, Pinterest’in Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 9 Nisan 2021’de verilen ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kaldırıldı. pic.twitter.com/539FscFCVO — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 10, 2021

​Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Pinterest INC. adlı sosyal ağ sağlayıcısının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un k 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19.01.2021 tarihli ve 4202 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir”.