Akıncı PT-3, orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipinin (Akıncı PT-3) orta irtifa denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bayraktar, Twitter’da yaptığı paylaşımda prototipin orta irtifa testlerinin başarıyla sona erdiğini ifade ederken, "Hani nasıl desem; orta irtifada da akıyor... Semalarımızda hür ve özgür" notunu kullandı.
#AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. 🐳 ✅— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 10, 2021
Hani nasıl desem;
Orta irtifada da akıyor... 😉
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/uoS3yYDM5U
Paylaşımda Bayraktar, Akıncı PT-3’ün söz konusu testinin videosuna da yer verdi.
Bayraktar, 27 Mart’ta yaptığı paylaşımda da, "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı" açıklamasında bulunmuştu.
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