Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanların kontrollü yıkımını yürütüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da yıkılma tehlikesi bulunan ve tahliye edilen binalar hakkında yaptığı açıklamada "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz" dedi.