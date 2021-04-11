Eski Ayasofya İmamı Boynukalın koronavirüse yakalandı

Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal" ifadelerini kullandı.

Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal — Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) April 11, 2021

Geçtiğiiz perşembe günü Ayasofya Camii imamlığından istifa ettiğini duyuran Boynukalın'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademik çalışmalarına devam edeceği açıklanmıştı.