İmamoğlu'ndan vatandaşlara çağrı: Riskli yapılar için yeni bir süreç başladı, vakit kaybetmeden dahil olun

Beklemeye hiç vaktimiz yok.



Riskli yapılar için KİPTAŞ çok uygun dönüşüm olanaklarıyla yeni bir süreç başlattı. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle Gürpınar’da dönüşüm başladı, bütün vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden sürece dahil olmaya davet ediyorum. @kiptaskonut pic.twitter.com/MyEYGcgWt6