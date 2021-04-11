İmamoğlu'ndan vatandaşlara çağrı: Riskli yapılar için yeni bir süreç başladı, vakit kaybetmeden dahil olun

Bölgede risk oluşturan yapıların dönüşümünü hedefleyen İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter paylaşımında, "Beklemeye hiç vaktimiz yok" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Riskli yapılar için KİPTAŞ çok uygun dönüşüm olanaklarıyla yeni bir süreç başlattı. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle Gürpınar’da dönüşüm başladı, bütün vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden sürece dahil olmaya davet ediyorum".
Beklemeye hiç vaktimiz yok.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 11, 2021
Riskli yapılar için KİPTAŞ çok uygun dönüşüm olanaklarıyla yeni bir süreç başlattı. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle Gürpınar’da dönüşüm başladı, bütün vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden sürece dahil olmaya davet ediyorum. @kiptaskonut pic.twitter.com/MyEYGcgWt6
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)