İcraya giden avukatı dövdüler

Antalya'da icra memurlarıyla haciz işlemi için gittiği kafede işletmeciler tarafından dövülen 26 yaşındaki Avukat Uğurcan Arslan ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 işletmeci tutuklandı.

Antalya'da haciz işlemleri için işletmelerine gelen avukatı döverek ağır yaralayan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA'nın aktardığına göre olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi.

Avukatlarile haciz memuru ve bir polis memuru, borçları yüzünden haciz işlemi başlatmak üzere kafeye gitti. İşletme yetkilileri ile haciz işlemlerini tebliğ eden avukatlar arasında tartışma çıktı.

Bu sırada işletme sahiplerinden biri eline aldığı sopayla Avukat Uğurcan Arslan'a saldırdı. Başına ve beline aldığı sopa darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Arslan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay sonrası 3 işletme çalışanı polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 1.5 metre uzunluğundaki sopa ise delil amaçlı polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Yaralı avukatın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.