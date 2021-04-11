Kayıt
14:02 11 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bakan Soylu: Afet neticesinde alınan hasarlar, değişim için büyük fırsattır

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 66
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043929097_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_e48a41ef0d93330178fece9ee661caf1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104111044244918-bakan-soylu-afet-neticesinde-alinan-hasarlar-degisim-icin-buyuk-firsattir/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl Giresun’da meydana gelen sel afetinin bilançosunu açıkladı. Kent genelinde 2.2 milyar liralık hasar olduğunu belirten Soylu, “Afetler, afet neticesinde alınan hasarlar, bir yanıyla zarardır, bir yanıyla da siz de biz de gördük ki değişim için büyük fırsattır" dedi.

    Giresun'da 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu sel felaketinde hasar gören kentte valiliği ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada “Afet sonrası iyileştirme çalışmalarımızda iki hedefimiz olması gerekir. Birincisi kaybedileni tamamen yerine koymak, insanların hayatını afet öncesindeki hale getirmek, can kayıpları hariç her türlü kaybı yerine tekrar getirmeye çalışıyoruz. İkinci hedef de aynı afetin tekrar yaşanmamasını temin edecek önlemleri hep birlikte almak ifadelerini kullandı.

    Soylu “Yağmur elbette ki tekrar yağacak. Elbette ki tekrar yüksek miktarda yağacak ancak bunun bir afete, sele dönüşmemesi için hep birlikte gereken önlemleri almalıyız. İşte bunu tam da, bu çalışmalarımız sırasında yapmalıyız. İyileştirme çalışmalarımız sırasında bu noktayı atlarsak, gelecekte karşılayacağımız maliyet, hem insan canı hem de maddi manevi bizim kimseye izah edemeyeceğimiz bir maliyet olur” diye konuştu.

    ‘Dünyadaki pek çok ülke afetler sonrasında yapılaşma sorunlarını halletti’

    Dünyadaki pek çok devletin afetlerin ardından yapılaşma sorunlarını ve ihmallerini çözdüğünü kaydeden Soylu, “Afetler, afet neticesinde alınan hasarlar, bir yanıyla zarardır, bir yanıyla da siz de biz de gördük ki değişim için büyük fırsattır. Dünyadaki pek çok ülke, afetler sonrasında zarara yol açan yapılaşma sorunlarını, ihmallerini; afet sonrası iyileştirme çalışmalarında hallettiler. İlgili kanunları çıkardılar, tedbirlerini aldılar. Yaşanan afet olayı dolayısıyla birtakım dirençler de kırıldığı için bir nevi, afeti, geleceğe ait bir fırsat haline dönüştürmüş oldular. Onun için bizler de buradaki çalışmalarımızda hiçbir gereklilikten, bilimsel ve teknik olarak yapılması gerekenden sarf-ı nazar etmeden bu çalışmalarımızı gelecekteki olası afetlerden zarar görmeyecek şekilde gerçekleştirmemiz, planlamamız ve fiiliyata dönüştürmemiz lazım” şeklinde konuştu.

    ‘Giresun’da 2.2 milyar liralık hasar meydana geldi’

    Giresun’da yaşanan sel afeti sonrasında 2.2 milyarlık hasar geldiğini belirten Soylu,Bu afette 11 canımızı kaybettik, 4 de kaybımız var ve 332 milyon 415 bin lira ödenek ve yardım aktarıldı şu anda. 1 milyar 879 milyonluk, afet kapsamında bir yatırım harcamamız var. Yani 2.2 milyar TL’lik Giresun’daki, Dereli’deki, Doğankent’teki ve diğer ilçelerimizdeki yollar dahil olmak üzere, oluşan hasarlar dahil olmak üzere, toplam 2.2 milyarlık bir maddi maliyet söz konusudur. Sadece Giresun ilindeki afette bu maliyetle, hem insan maliyetiyle hem maddi maliyetle tekrar karşılaşmamamız lazım. Bunun da anahtarı, sizlerin elindedir. Buradaki birlikte çalıştığımız, afeti birlikte yaşadığımız, birlikte sıkıntılar ve acılar çektiğimiz, vatandaşlarımızla birlikte bu afetin maliyetlerini ortadan kaldırmak için hep birlikte elimizi taşın altına koyduğumuz bir süreç. Çalışmalarımızda hep beraber bu konuya hassasiyet göstermenizi, bu ilkeden hiçbir kararınızda taviz vermemenizi tekrar istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Soylu: 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı
    Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir
    Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü için mesaj yayınladı
    Etiketler:
    Süleyman Soylu, afet, Hasar, Maliyet, Zarar, Sel, Doğal afet, Giresun, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mısır'da keşfedilen 3 bin yıllık antik kent dünyaya tanıtıldı
    Karikatür
    Husiler, Hedasi Barajı krizinin çözümünde aracılık yapmak istiyor
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet