Bakan Soylu: Afet neticesinde alınan hasarlar, değişim için büyük fırsattır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl Giresun’da meydana gelen sel afetinin bilançosunu açıkladı. Kent genelinde 2.2 milyar liralık hasar olduğunu belirten Soylu, “Afetler, afet neticesinde alınan hasarlar, bir yanıyla zarardır, bir yanıyla da siz de biz de gördük ki değişim için büyük fırsattır" dedi.

Giresun'da 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu sel felaketinde hasar gören kentte valiliği ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada “Afet sonrası iyileştirme çalışmalarımızda iki hedefimiz olması gerekir. Birincisi kaybedileni tamamen yerine koymak, insanların hayatını afet öncesindeki hale getirmek, can kayıpları hariç her türlü kaybı yerine tekrar getirmeye çalışıyoruz. İkinci hedef de aynı afetin tekrar yaşanmamasını temin edecek önlemleri hep birlikte almak” ifadelerini kullandı.

Soylu “Yağmur elbette ki tekrar yağacak. Elbette ki tekrar yüksek miktarda yağacak ancak bunun bir afete, sele dönüşmemesi için hep birlikte gereken önlemleri almalıyız. İşte bunu tam da, bu çalışmalarımız sırasında yapmalıyız. İyileştirme çalışmalarımız sırasında bu noktayı atlarsak, gelecekte karşılayacağımız maliyet, hem insan canı hem de maddi manevi bizim kimseye izah edemeyeceğimiz bir maliyet olur” diye konuştu.

‘Dünyadaki pek çok ülke afetler sonrasında yapılaşma sorunlarını halletti’

Dünyadaki pek çok devletin afetlerin ardından yapılaşma sorunlarını ve ihmallerini çözdüğünü kaydeden Soylu, “Afetler, afet neticesinde alınan hasarlar, bir yanıyla zarardır, bir yanıyla da siz de biz de gördük ki değişim için büyük fırsattır. Dünyadaki pek çok ülke, afetler sonrasında zarara yol açan yapılaşma sorunlarını, ihmallerini; afet sonrası iyileştirme çalışmalarında hallettiler. İlgili kanunları çıkardılar, tedbirlerini aldılar. Yaşanan afet olayı dolayısıyla birtakım dirençler de kırıldığı için bir nevi, afeti, geleceğe ait bir fırsat haline dönüştürmüş oldular. Onun için bizler de buradaki çalışmalarımızda hiçbir gereklilikten, bilimsel ve teknik olarak yapılması gerekenden sarf-ı nazar etmeden bu çalışmalarımızı gelecekteki olası afetlerden zarar görmeyecek şekilde gerçekleştirmemiz, planlamamız ve fiiliyata dönüştürmemiz lazım” şeklinde konuştu.

‘Giresun’da 2.2 milyar liralık hasar meydana geldi’

Giresun’da yaşanan sel afeti sonrasında 2.2 milyarlık hasar geldiğini belirten Soylu, “Bu afette 11 canımızı kaybettik, 4 de kaybımız var ve 332 milyon 415 bin lira ödenek ve yardım aktarıldı şu anda. 1 milyar 879 milyonluk, afet kapsamında bir yatırım harcamamız var. Yani 2.2 milyar TL’lik Giresun’daki, Dereli’deki, Doğankent’teki ve diğer ilçelerimizdeki yollar dahil olmak üzere, oluşan hasarlar dahil olmak üzere, toplam 2.2 milyarlık bir maddi maliyet söz konusudur. Sadece Giresun ilindeki afette bu maliyetle, hem insan maliyetiyle hem maddi maliyetle tekrar karşılaşmamamız lazım. Bunun da anahtarı, sizlerin elindedir. Buradaki birlikte çalıştığımız, afeti birlikte yaşadığımız, birlikte sıkıntılar ve acılar çektiğimiz, vatandaşlarımızla birlikte bu afetin maliyetlerini ortadan kaldırmak için hep birlikte elimizi taşın altına koyduğumuz bir süreç. Çalışmalarımızda hep beraber bu konuya hassasiyet göstermenizi, bu ilkeden hiçbir kararınızda taviz vermemenizi tekrar istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.