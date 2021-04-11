Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Konya’daki kaza mağduru Rus turistlerin son durumuna ilişkin açıklama

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, dün sabah Konya'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 1 Rus turistin hayatını kaybettiği, 26 turistin da yaralandığı kaza ile ilgili son durum konusunda bilgi paylaştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, dün sabah Konya-Aksaray otoyolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 1 Rus turistin hayatını kaybettiği, 26 turistin de yaralandığı kaza ile ilgili son durum ile ilgili yeni bilgi paylaştı.

По ситуации на утро 11 апреля всем российским гражданам, пострадавшим в результате произошедшего вчера утром на трассе Конья – Аксарай дорожно-транспортного происшествия, оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. 🔗https://t.co/MtpDDHroxf pic.twitter.com/Ewbr8mtuNA — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) April 11, 2021

​Rus Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “11 Nisan sabahı itibarıyla son duruma göre dün sabah Konya-Aksaray karayolunda meydana gelen trafik kazası mağduru olan tüm Rus vatandaşlarına gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlandı. Konya’daki sağlık kuruluşlarında halihazırda 3 kişi gözlem altında tutuluyor. Doktorların verdiği bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Bu kişilerin taburcu olmaları ve Antalya'daki kliniklerden birine nakledilmeleri konusu en kısa zamanda çözülecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ankara’daki Rus Büyükelçiliği çalışanları, tıbbi yardım gören Rusları ziyaret etti, yerel doktorlarla hastanede kalan yaralıların mevcut durumu ile ilgili istişarelerde bulundu, kazanın hangi koşullarda meydana geldiğini açıklığa kavuşturmak için kolluk kuvvetleriyle temasa geçti. Ana gruptaki turistlerin Antalya'daki tatil tesislerine ulaşımı tur operatörü tarafından organize ediliyor.

Antalya Başkonsolosluğu, yerel yetkililerle ve sigorta şirketinin temsilcileriyle koordinasyon halinde hayatını kaybeden Rus kadının cenazesinin ülkesine iadesi için gerekli evrakları oluşturuyor”.