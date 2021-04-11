İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın taşınma kararına öğrencilerden tepki: Kabul etmiyoruz

Kadıköy Rıhtımda bulunan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın taşınması kararına tepki gösteren öğrenciler basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sözcü’nün haberine göre, yapılan açıklamada “Restorasyon sonrasında gideceğimiz söylenen Göztepe'deki yerleşkenin kesinlikle bir sanat eğitiminin fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamayacak halde olduğu, inisiyatifteki arkadaşlarımız tarafından bizzat Göztepe'ye gidilerek görülmüştür” denildi.

‘Neden bizi okulumuzdan ediyorsunuz’

Açıklama “Alınmayan cevaplara karşılık olarak başlattığımız kamuoyu çalışmalarında bizimle olduğunu gördüğümüz sanatçılara ve öğrenci dayanışmalarına teşekkür ederken; kamuoyuna henüz bir açıklamada bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanına şu soruyu soruyoruz: Neden düzenlenen yarışmada seçildiği gibi hal binasının restorasyonun da korunacak olan konservatuarımızı 2016 yılında onaylamış başka bir projeye dönerek kapsam dışında alınıyor ve bizi okulumuzdan ediyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.

Bu anların görüntülerini paylaşan ‘İÜ Öğrenci Dayanışması’ isimli sosyal medya hesabı, “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hakkında üniversite bileşenlerine sorulmadan alınan taşıma kararını kabul etmiyoruz. Tarihimize, kültürümüze ve üniversite bileşenlerinin iradesine sahip çıkıyoruz” notunu düştü.