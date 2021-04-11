Vali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan koronavirüs aşı sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz koronavirüs aşısı yapıldı.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere, 1. doz 1.661.010, 2. doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81.2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46.4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı."
#İstanbul’umuzda— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2021
toplam 2.814.919 olmak üzere
1.doz 1.661.010
2.doz 1.153.909
aşı yapıldı👏🏻
65 yaş ve üstü büyüklerimizin
aşı olma oranı
%81,2’ye ulaştı
15 gün gibi kısa bir sürede
60-64 yaş grubundaki
vatandaşlarımızın
%46,4’üne aşı yapıldı
Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/LsPdFoaeXx
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