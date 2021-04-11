Vali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan koronavirüs aşı sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Yerlikaya, ildeki aşılama durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre; İstanbul'da 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere, birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldı.