Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulumuz bir şahsın rehini, korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Yoğum bakım doktorları ile görüştüğünü belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu üyelerine 'Korkmayın, konuşun' çağrısı yaptı ve "Yanınızdayız" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yoğun bakım doktorlarıyla görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız.”

Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız. pic.twitter.com/ypgWFOCopb — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 11, 2021

Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda, “Durumun ne kadar vahim olduğunu, bu bağlamda görevin yeteri kadar yerine getirilmediğini de biliyoruz. Bizim biraz sitemimiz Bilim Kurulundan yana. Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları lazım. Biraz daha kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Gerekirse kendi aralarından bir sözcü seçmeleri gerekiyor. Sözcünün kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarması gerekiyor. Sağlık çalışanlarının gerçekten olağanüstü çaba harcadıklarını da biliyorum. Sağlık çalışanlarının en azından bazı taleplerinin karşılanması gerekiyordu bu süreçte. O talepler de karşılanmadı. Örneğin meslek hastalığı sayılması gibi. Allah kolaylık versin sizlere. Olağanüstü zor bir süreçten geçiyorsunuz” dedi.