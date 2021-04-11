İstanbul'da kadın cinayeti: Hakkında uzaklaştırma kararı olan Göksal Koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

Pendik'te 36 yaşındaki Arzu İlhan Koca, eşi Göksal Koca tarafından dokuz yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

İHA'nın aktardığı habere göre, 3 çocuğunun babası olan ilk eşinden ayrıldıktan sonra evlendiği Göksal Koca'dan şiddet gören Arzu İlhan Koca, Ocak ayında polise giderek hayatından endişe ettiğini söyledi ve koruma talebinde bulundu.

Aile mahkemesi, Göksal Koca için evden uzaklaştırma kararı verirken, Arzu İlhan Koca’ya da çağrılı koruma verdi. Uzaklaştırma ve koruma kararına rağmen eşi ve 3 çocuğunun yaşadığı eve zorla giren Göksal Koca, karısını bıçaklayarak öldürdü.