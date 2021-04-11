İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem: Halkın yurtdışında yaşamak istemesinden daha büyük beka problemi olabilir mi?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, "Gençlerin yüzde 76’sı yurtdışında yaşamak istiyor. Vatandaşa soruyorsunuz, yüzde 45’i yurt dışında yaşamak istiyor. Bundan daha büyük bir beka problemi olabilir mi bu ülkede" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) organizasyonuyla düzenlenen panelde konuştu.

Erdem, “Gençlerin yüzde 76’sı yurtdışında yaşamak istiyor. Vatandaşa soruyorsunuz, yüzde 45’i yurt dışında yaşamak istiyor. Bundan daha büyük bir beka problemi olabilir mi bu ülkede? Eğer ben iktidar olsam ve yirmi yılın sonunda vatandaşın yüzde 50’si yurdışında yaşamak istiyorum derse sokağa çıkamam, sokağa. Nitekim de sokağa çıkamıyorlar” dedi ve ekledi:

“Biz hepimiz esnaf geziyoruz, sokak geziyoruz, vatandaşımızın derdine derman olmak için en azından dinlemek için uğraşıyoruz, bu arkadaşlarımızın sokağa çıkacak yüzü yok, çıkamazlar da.”

Erdem “Yirmi sene sonra yakın tarih diye adlandırdığımız bugünlere bakıldığı zaman hiç kimse yapılan yolları, köprüleri konuşmayacak. Herkes şu yirmi yılın içinde vatandaşların ne kadar yüzünün gülmez hale geldiğini, ne kadar vatandaşların bıktığını ve ne kadar bu toplumun birbirine gerçekten düşman edilir hale geldiğini konuşacak” diye konuştu.