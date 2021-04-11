Kalın'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yaptığı açıklmada 'Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır."

Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 11, 2021

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