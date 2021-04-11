Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Çorum'un Dodurga ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 17.06'da meydana gelen depremin 8 metre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. AFAD, "Dodurga ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.
#DEPREM: Çorum'un Dodurga ilçesinde saat 17.06'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) April 11, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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