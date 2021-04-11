Dilek İmamoğlu ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığı, bu yüzden Dilek İmamoğlu'nun annesinin Trabzon'daki cenazesine katılamadığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu’nun koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Sözcü gazetesinin haberine göre Dilek İmamoğlu annesinin Trabzon’daki cenazesine, koronavirüse yakalandığı için katılamadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu’nun ise test sonucunun negatif çıktığı ifade edildi.