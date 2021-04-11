Malatya Valiliği'nden Almanya'ya gönderilen 43 kişinin Türkiye'ye dönmediği iddialarına ilişkin açıklama

Malatya Valiliği, Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği iddialarına ilişkin "Mülkiye müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiş olup İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişlerce yürütülen inceleme işlemleri halen devam etmektedir" açıklamasını yaptı.